Angela Merkel: nella sua spesa bottiglie di vino piemotese

Angela Merkel è stata immortalata venerdì sera mentre andava a fare la spesa in un supermercato. Nel carrello anche bottiglie di vino piemontese. Il giorno è bene specificarlo visto che poi, domenica, è andata in quarantena a casa in quanto si è saputo che è venuta a contatto con un medico risultato positivo al Coronavirus.

Bild Zeitung, uno dei tabloid tedeschi più famosi e gettonati, ha fotografato la cancelliera Merkel mentre faceva la spesa in un supermercato vicino alla sua casa a Berlino. Seguendo le normative contro la diffusione del Coronavirus, Angela Merkel è andata a fare la spesa da sola, in uno store il più vicino possibile alla sua abitazione.

Qualcuno ha pensato bene di andare a curiosare nel suo carrello. Fra bagnoschiuma, frutta, verdura e carta igienica, ecco che spuntano fuori a sorpresa alcune bottiglie di vino italiano. In pratica il kit completo da pandemia da casa. In particolare il vino appartiene alla cantina piemontese Ricossa, marchio dedicati ai tradizionali vini piemontesi e facente parte dell’azienda Mgm Mondo del Vino di Priocca.

Purtroppo anche ingrandendo la foto si fa fatica a capire se la Merkel abbia scelto la Barbera d’Asti, il Barbaresco o il Barolo. Qualsiasi sia l’opzione prescelta, di sicuro per la Merkel si prospettano 14 giorni di quarantena in alcolica e buona compagnia.

[Crediti Foto | Bild Zeitung]