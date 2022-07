Animali da allevamento: trovate microplastiche in carne, latte e sangue

In Olanda sono state trovate microplastiche in carne, latte e sangue degli animali da allevamento, con particolare riferimento a bovini e suini.

di Manuela 11 Luglio 2022

Secondo i dati della Vrije Univeriteit Amsterdam le microplastiche non sarebbero presenti solo nel sangue umano, ma anche in carni, latte e sangue degli animali d’allevamento. Il tutto con particolare riferimento a mucche e maiali.

I ricercatori hanno esaminato parecchi campioni provenienti da diversi allevamenti e supermercati dell’Olanda, pubblicando poi uno studio pilota (trovate il report completo in questo link). In pratica microplastiche sono presenti nei tre quarti della carne e dei prodotti lattiero-caseari testati. Ma il guaio è che sono anche presenti nel 100% dei campioni esaminati.

Microplastiche sono poi state trovate anche nei mangimi in pellet degli animali (altra fonte di contaminazione da tenere in considerazione). Per quanto riguarda i prodotti alimentari esaminati, quelli erano comunque confezionati in plastica, altra via di contaminazione.

I ricercatori hanno poi sottolineato che ancora non si sa bene quanto queste microplastiche siano dannose per la salute dell’uomo o degli animali, ma è certo che possono provocare danni a livello cellulare, esattamente come già fa l’inquinamento atmosferico.

Il team ha spiegato anche che il fatto che ci siano microscopiche particelle di plastica nel sangue, può suggerire che queste possano essere trasportate in tutto l’organismo, depositandosi in diversi organi.

Nello studio in questione sono stati esaminati 12 campioni di sangue bovino e 12 di sangue suino: in tutti e 24 erano presenti microplastiche sotto forma di tracce di polistirene (polimero usato per gli imballaggi anche degli alimenti) e di polietilene (polimero che viene usato per le buste di plastica). Per quanto riguarda il latte, invece, su 25 campioni esaminati (di cui alcuni provenienti da latte venduto nei supermercati, mentre altri provenienti direttamente dalla stalla) ben 18 contenevano microplastiche.

Per le carni, sono stati esaminati 8 campioni di carne bovina e 8 di carne suina: 7 di quelli bovini e 5 di quelli suini sono risultati contaminati.

E comunque non solo in Olanda: il 35% dei pesci del Tirreno ha mangiato microplastiche.