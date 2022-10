Antica Pizzeria da Michele: anche qui una pizza può costare 60 euro, ma senza Patanegra

di Manuela 9 Ottobre 2022

Report è andato a parlare di pizza presso l’Antica Pizzeria da Michele a Forcella. Qui si è parlato di pizze, di quanto costi effettivamente una margherita come materie prime e anche Da Michele ha ammesso che una pizza può costare anche 60 euro, ma c’è un motivo ben preciso per questo.

In un video presente su Facebook, Da Michele fa vedere due delle sue pizze tradizionali: la Marinara e la Margherita. Per loro la pizzeria è un museo e, come tale, rispettano la tradizione. Alla domanda se facciano anche pizze col prosciutto, rispondono di no, tanto meno col Patanegra (ogni riferimento alla pizza col Patanegra del Crazy Pizza di Flavio Briatore non è puramente casuale).

A questo punto viene chiesto quale sia davvero il costo vivo di una pizza Margherita. Considerando tutti gli ingredienti, parlando solo delle materie prime si arriva a 1,70-2 euro. Mettendoci poi le spese per la locazione e la manodopera, ecco che si arriva a 2,50-3 euro al massimo.

Per questo motivo, al momento, riescono ancora a tenere il prezzo di una pizza Margherita a 5 euro, anche se Da Michele ammette che non sa ancora per quanto (visti tutti i rincari delle materie prime e dell’energia). Tuttavia il massimo a cui può arrivare una Margherita è 6 euro.

Ovviamente Da Michele riesce a mantenere dei prezzi simili perché punta sulla quantità. Ci sono però altre considerazioni da fare. Da Michele spiega che la stessa Margherita di Forcella, se fatta a Milano costa 10 euro, pur partendo dalle stesse materie prime. Il fatto è che a Milano i costi degli affitti e il costo della vita in generale è molto più alto.

Da Michele fa poi anche un altro esempio. È vero, a Forcella una pizza Margherita costa 5 euro. Ma la stessa pizza Margherita, se fatta nelle loro pizzerie del Giappone, costa molto di più. Portare le materie prime fino in Giappone, infatti, costa tantissimo e dunque la medesima pizza Margherita in Giappone non può certo costare 5 euro. Al momento una pizza Margherita lì costa 2.000 yen, circa 18 euro. Idem dicasi per il locale di Londra: lì una Margherita costa 17 euro.

Ma ci sono altre pizze particolari, con ingredienti speciali, che superano tranquillamente i 30 euro. A questo punto arriva una domanda curiosa: qual è la pizza più cara che si può trovare Da Michele? Beh, bisogna andare in Arabia Saudita, con una pizza Margherita che qui costa 60 euro. E senza Patanegra.