Antica Pizzeria da Michele: apre il secondo locale in Arabia Saudita

L’Antica Pizzeria da Michele, che ha portato il nome di una delle più celebri pizzerie napoletane in tutto il mondo grazie al suo franchising, ora si appresta ad aprire la sua seconda sede in Arabia Saudita.

In particolare, la nuova pizzeria di Da Michele in The World aprirà a Riyad, capitale e polo finanziario del paese, nella lussuosa Gallery Mall in U Walk. Solo pochi mesi fa, ad agosto 2020, c’era stato lo sbarco per la pizzeria napoletana in un paese arabo, con l’apertura al 7575 di Al Ashaab Street ad Al Khobar. Un’apertura importante e significativa (ancor più per il fatto di essere la prima post lockdown) per l’espansione del brand, che attualmente conta diciannove pizzerie nel mondo, da Roma a Tokyo).

“La seconda apertura in Arabia Saudita in pochi mesi è un segnale molto positivo, in un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo – spiega Alessandro Condurro, AD de l’antica pizzeria da Michele in the world.

E non è un caso che le aperture in Arabia Saudita si susseguano così velocemente: “La sede di Riyad rappresenta il secondo step di una collaborazione con il gruppo Foodart di proprietà saudita, iniziata lo scorso anno e sancita dall’apertura de l’antica pizzeria da Michele Al Khobar”.

[Fonte: IL Mattino]