Antica Pizzeria da Michele apre un chiosco di street food sul lago di Como

Si allarga l’impero di Antica Pizzeria da Michele, uno dei riferimenti internazionali in fatto di pizza napoletana, che negli anni si è trasformato in un notevole franchising, con punti vendita aperti un po’ in tutto il mondo.

L’ultimo nato nel gruppo non è una vera e propria pizzeria, bensì un chiosco di street food che aprirà sul lago di Como, negli spazi del lussuoso Hilton Hotel, in versione pop up. Un’ape car della pizza, dallo stile molto italiano, come piace ai turisti stranieri.

“Il nuovo pop-up concept di StreetFoodBar nasce nelle terrazze al piano terra. Caratterizzato da un’atmosfera informale, sarà non solo meta ideale per famiglie, ma anche per chi vorrà seguire i vari eventi sportivi di cui l’estate 2021 sarà molto ricca”, spiegano nel comunicato con cui l’Hotel Hilton ha lanciato l’iniziativa dell’”ape-pizza”.

Attualmente sono 18 in tre diversi continenti i punti vendita attivi nella rete di franchising di Michele In The World, il marchio che ha reso replicabile una delle più celebri insegne di pizza di Napoli Napoli. E con gli ape-car, se il progetto avrà il successo che ci si aspetta, si aprono ancora nuovi orizzonti e possibilità, vista la facilità di replicare questo tipo di format più o meno ovunque: il futuro della pizza di da Michele è forse su quattro ruote?