Antica Pizzeria da Michele apre un secondo locale a Torino

di Luca Venturino 10 Marzo 2023

Michele in the World, ma in particolare all’ombra della Mole: il leggendario marchio partenopeo si sta preparando per una seconda apertura in quel di Torino dopo quella dello scorso anno. A dare l’annuncio è lo stesso profilo Instagram ufficiale de L’Antica Pizzeria da Michele tramite un post – lo dobbiamo ammettere – un pochino avaro di informazioni, tanto da generare qualche confusione tra i commenti. Ma partiamo dalle basi: si tratta, come già ampliamente spiegato qualche riga fa, della seconda sede complessiva nel capoluogo piemontese; e stando a quanto riportato sul post di Instagram si tratterà di un locale aggiuntivo dedicato solamente all’asporto e al delivery.

L’Antica Pizzeria da Michele e il secondo locale a Torino: tutti i dettagli

In altre parole potete immaginarvi il tutto come una sorta di succursale, un “motore” secondario per permettere a forni e impasti di stare al passo di una domanda che, evidentemente, continua a crescere. D’altronde, basta dare una rapidissima e perfino distratta occhiata alla lunga lista di sedi del marchio napoletano per concludere che l’intuizione della famiglia Condurro di aprire un franchising ha portato a un gran successo.

L’Antica Pizzeria da Michele è sbarcata un po’ in tutto il mondo, con il primo approdo nel Paese del Sol Levante, a Tokyo, e poi via con una tournée apparentemente inesauribile di aperture che ha portato il menu ridotto a margherita e marinara a soddisfare i golosi degli Stati Uniti, dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Regno Unito e ovviamente quelli sparsi nell’intera – o quasi – lunghezza del nostro caro e vecchio Stivale.

Ecco, evidentemente questa “seconda puntata” sabauda altro non è che l’ennesima conferma – caso mai ce ne fosse davvero bisogno – che sì, la formula che ha innescato una tale replicabilità in tutto il globo piace, e piace eccome. Stando a quanto scritto su Instagram, la nuova sede torinese aprirà in via XX Settembre al numero civico 8, a pochi passi da Piazza San Carlo, e promette – e qui citiamo direttamente il post – “ZERO tempi di ATTESA“; anche se al momento non ci sono ancora informazioni circa una data di apertura.

Qualcuno, nei commenti, ha fatto però un po’ di confusione; quindi per amore dell’informazione chiara lo riportiamo anche qui: la sede principale – quella in via San Quintino 2, per intenderci – NON si sta affatto spostando da un’altra parte, anzi. Come spiega lo stesso social media manager del marchio napoletano, infatti, “Sarà un locale aggiuntivo solo per asporto e servizio delivery per agevolare i nostri clienti offrendo un servizio ancora più veloce”.