Antinori fa affari in Napa Valley e compra Stag’s Leap Wine Cellars

di Luca Venturino 10 Maggio 2023

Affari a stelle e strisce per Marchesi Antinori: il colosso del vino italiano ha di fatto recentemente annunciato la completa acquisizione di Stag’s Leap Wine Cellars, realtà storica della Napa Valley, in un accordo che stando a quanto lasciato trapelare include la cantina, il marchio, l’inventario e circa 300 acri di vigneti in questo fertilissimo angolo di mondo. È per di più bene notare che l’annuncio del cambio di proprietà, che sarà effettivo entro la fine di giugno, è avvenuto in collaborazione con Ste. Michelle Wine Estates, la più grande cantina nell’area Pacifica Nord Occidentale che vanta un profilo di assoluta autorità nella produzione di etichette premium: entrando più nei particolari Antinori si è fondamentalmente mossa per acquistare l’85% della quota di Stag’s Leap di proprietà di Ste. Michelle, assicurandosene il controllo completo.

Antinori in Napa Valley: i dettagli dell’acquisizione di Stag’s Leap Wine Cellars

Fondata nel 1970 da Warren Winiarski, ex professore universitario, dopo un periodo presso l’azienda vinicola Robert Mondavi; Stag’s Leap ha saputo rapidamente consolidarsi come stella brillante nel firmamento della Napa Valley anche grazie ai successi ottenuti dalla seconda annata prodotta, la S.L.V. a base di Cabernet Sauvignon del 1973 che riuscì nell’impresa di battere un gruppo di vini bordolesi durante una degustazione alla cieca tenutasi a Parigi durante il bicentenario Americano.

Piccolo salto temporale: siamo nel 2007, Winiarski decide di vendere la cantina a Ste. Michelle, con Antinori che prende una quota del 15%, inaugurando di fatto una lunga e fruttuosa collaborazione infine culminata, come ormai abbondantemente accennato, nell’acquisizione completa da parte di Marchesi Antinori.

“Ci sono poche opportunità come questa nel corso di una vita, in cui una realtà importante e storica come Stag’s Leap sia disponibile” ha commentato a tal proposito Piero Antinori, presidente onorario di Marchesi Antinori. “Devo ringraziare Ste Michelle Wine Estates per quest’occasione che ci è stata data. È fonte di orgoglio per me e la mia famiglia avere la possibilità di confermare la promessa fatta al mio amico Warren Winiarski 16 anni fa: preservare l’eredità e i valori di un’azienda così prestigiosa come Stag’s Leap Wine Cellars”.

Un atteggiamento che naturalmente è ben condiviso anche dalla controparte a stelle e strisce: “Negli ultimi 16 anni, è stato un onore essere partner della famiglia Antinori, continuando l’incredibile storia di Stag’s Leap Wine Cellars” ha spiegato Shawn Conway, chief executive officer di Ste. Michelle Wine Estates. “Auguriamo il meglio alla famiglia Antinori per proseguire questo percorso in futuro”.