Antonella Clerici compete con Gordon Ramsay per il miglior format televisivo

di Luca Venturino 30 Marzo 2022

Antonella Clerici contro Jimmy Fallon e Gordon Ramsey: no, non si tratta di una royal rumble concepita durante il peggior sogno febbricitante di sempre, ma di quanto andrà in scena ai C21 International Format Awards, uno dei premi più importanti del mondo dello spettacolo.

La conduttrice di È sempre mezzogiorno, infatti, è stata nominata per competere nella categoria Best Host of a Television Format, riconoscimento che viene assegnato al personaggio che, secondo i giudici, è stato in grado di svolgere “un ruolo chiave nel migliorare un format grazie alla forza della sua personalità, al talento e all’approccio unico nel presentare un format televisivo”. Una bella soddisfazione, non c’è alcun dubbio, accompagnato da una sfida con alcuni dei volti più noti al pubblico globale: oltre ai sopracitati Gordon Ramsey e Jimmy Fallon, infatti, Antonella Clerici si troverà a competere con il conduttore tedesco Joko Winterscheidt, il comico e presentatore inglese Bradley Walsh e la cantante e volto tv britannico Stacey Solomon.

“Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone” ha commentato Antonella, che di fatto è l’unico personaggio italiano in gara. “È sempre mezzogiorno è un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme”.