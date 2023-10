Antonella Clerici è malata, ma rassicura i fan di “È sempre mezzogiorno”

di Luca Venturino 11 Ottobre 2023

Il rigoroso ritmo del palinsesto ci ha abituato alla legge dell’intrattenimento a ogni costo – the show must go on, lo spettacolo deve continuare; si dice non a caso. Ci sono situazioni, tuttavia, in cui presentarsi alla prepotente luce candida degli studi di registrazione, davanti alla curiosità famelica degli occhi elettronici delle telecamere, diventa effettivamente una impresa difficile – basti chiedere ad Antonella Clerici, che per due giornate di fila (lunedì 9 ottobre e ieri, martedì 10) ha dovuto rinunciare alla puntata giornaliera di È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1, a causa di un improvviso (e le auguriamo di rapida guarigione) malanno.

Antonella Clerici è a letto malata, ma rassicura i fan di È sempre mezzogiorno

A onore del vero è stata la stessa Antonella Clerici ad avere avuto la premure di aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute: la conduttrice ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Twitter in cui appare sdraiata a letto, con una comoda tuta grigia, e a pochi passi da lei un termometro, un saturimetro e il telecomando della televisione – fidatissimo e irrinunciabile compagno durante le giornate di malattia passate a lasciare il solco sul divano di turno.

“Spero di rimettermi presto per È sempre mezzogiorno” si legge nella didascalia. Pochi indizi, ma la sensazione è che non ci sia nulla di cui preoccuparsi: la stessa Antonella Clerici, in risposta al commento di un suo fan (“Ciao Antonella, volevo chiederti come stai e se domani torni a condurre È sempre mezzogiorno, grazie e ciao!”), ha spiegato che dovrebbe tornare con ogni probabilità per la puntata di oggi (mercoledì 11 ottobre, per l’appunto).

Una rassicurazione puntuale: nei commenti sotto il post in questione, infatti, qualcuno aveva già preso a ipotizzare che si trattasse di un attacco di Covid che avrebbe costretto la conduttrice a rimanere a letto per almeno una decina di giorni, per il dispiacere dei telespettatori di È sempre mezzogiorno, ora arrivata alla sua undicesima edizione.

Edizione in onda a partire dall’11 di settembre e che, tra l’altro, presenta una novità: per la prima volta i telespettatori hanno infatti l’opportunità di diventare dei veri e propri membri del cast, e una volta selezionati e invitati nella cucina dello show potranno proporre, descrivere e infine anche cucinare il loro “sapore dei ricordi”, vale a dire un piatto speciale legato a una serie di emozioni, a particolari situazioni vissute o ancora a momenti particolari della loro esperienza.