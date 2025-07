Antonella Clerici: “I cuochi instagrammabili sono pippe”

Dopo decenni di militanza, si può dire senza timore di smentita che Antonella Clerici sia stata il volto della cucina nella televisione pubblica, e ora, anche se la sua più celebre trasmissione “La Prova del Cuoco” è giunta al termine e la trasmissione sua erede “È sempre mezzogiorno” è nota alle cronache più per le recenti polemiche sull’allontanamento di Giovanna Civitillo (per alcuni un attacco verso Amadeus), una sua intervista offre sempre spunti interessanti.

È successo di recente quando la presentatrice ha partecipato a Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, in cui si è espressa senza filtri sulla cucina, in televisione e sui social, e anche sul lavoro del suo interlocutore.

“I cuochi di Instagram sono pippe”

Dopo aver visto cucinare dal vivo qualche centinaio di professionisti, tristellati Michelin inclusi, l’occhio della Clerici è sicuramente allenato, e sulla questione degli chef da social non ha dubbi: “spesso sono delle pippe colossali”.

Ne ha provinati diversi di questi “cuochi instagrammabili”, e la differenza tra il cucinare dal vivo o creare un reel è evidente: “visti lì sembrano dei fenomeni, poi quandi li vedi in diretta sono peggio di me in cucina”, insomma, è tutta una questione di montaggio, ma fare da mangiare è tutt’altra cosa.

A proposito di cucina in televisione, per quanto invidiabile, il suo ruolo di assaggiatrice di manicaretti gourmet non è sostenibile alla lunga: “mangio in studio -racconta- ma mi porto le cose da casa. Prima mangiavo durante il programma, ma mangiando tutti i giorni e cose anche abbastanza impegnative e non semplici, per me che non sono filiforme, ho pensato che fosse meglio portarmi un’insalata con un pollo, o una pasta integrale”.

Fuori tema gastronomico, è stato particolarmente interessante il punto di vista di una veterana televisiva come Antonella Clerici nei confronti di Cattelan e del suo stile di conduzione: “io sai che ti amo dal punto di vista professionale e trovo che tu sia bravissimo. Ogni tanto io penso che tu debba abbassarti un po’” sostiene Clerici.

“Il fatto è che nelle tue cose tu ti diverti tu, devi far divertire anche gli altri, devi coinvolgerli, e tu ogni tanto, questo è un rimprovero che ti ho fatto tante volte, devi dare di più dal punto di vista emotivo. E tu ce l’hai questa cosa cavolo Ale, devi tirarla fuori”.

Un rimprovero a cui Cattelan risponde con modestia: “a me sembra già di essere il più scemo del quartiere, anche se azzecchiamo i congiuntivi io penso di fare delle cose davvero basiche”.