Antonella Clerici pubblica un nuovo libro con le ricette di “É sempre mezzogiorno”

È in vendita da oggi, lunedì 30 novembre, il nuovo libro di Antonella Clerici “È sempre Mezzogiorno” (stesso titolo del nuovo programma che conduce su Rai 1), dove la popolare conduttrice tv racconta i segreti della sua cucina passando per racconti e storie della sua famiglia.

All’interno della nuova pubblicazione ci sono oltre 100 ricette, non tutte però farina del suo sacco: alcune le sono infatti state donate da chef e amici.

“Con questo libro – spiega la Clerici – vi porto nella mia cucina a guardare il passaggio delle stagioni, vi invito alla mia tavola per una cena in compagnia degli amici di sempre, con sapori genuini e ricette di famiglia. Vi apro la mia casa e la mia dispensa per raccontarvi un po’ di storie, come siamo abituati a fare da sempre noi italiani, che a tavola abbiamo costruito un pezzo del nostro Paese, perché il cibo non è solo il piacere del gusto, ma anche la consapevolezza delle proprie radici”.

Si va da semplici consigli per impastare il pane passando per i sapori dell’orto alle ricette “furbe”, da fare con quello che avanza in dispensa. Non mancano poi i grandi classici e i dolci, dalla torta di mele alla crostata.

FONTE: ANSA