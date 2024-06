Antonella Clerici, ricoverata in ospedale, racconta cosa le è successo

Due dita a inneggiare alla vittoria, un sorriso ancora vivace, una didascalia rassicurante. Antonella Clerici ha pubblicato, a sorpresa e suscitando una certa apprensione, una foto che la ritrae ricoverata su di un letto d’ospedale: la conduttrice ha dovuto affrontare un’ovariectomia.

A raccontare la vicenda, apparentemente precipitata in appena una manciata di ore, è la stessa Clerici sul proprio profilo Instagram: da un controllo che, dalle sue parole, pare dovesse archiviarsi come una questione di routine a una vera e propria onda anomala: “Risonanza, ricovero, operazione” scrive la conduttrice. “Ciao ovaie“.

Come sta Antonella Clerici? E cos’è l’ovariectomia?

Il messaggio rivolto ai follower, oltre a essere trasparente, è anche e soprattutto rassicurante: “Tutto è andato bene”, anche se – come accennato nelle righe precedenti – si è un po’ trattato di un proverbiale fulmine a ciel sereno. “Come sempre voglio essere sincera con voi” si legge nella didascalia del post in questione “e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione”.

La storia inizia con il preludio di un fine settimana piacevole, spensierato, tra amici e musica: “Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio”. Poi il promemoria del controllo, per l’appunto: “Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica”. Il resto, dicevamo, è storia: “Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene”.

Tutto è andato per il meglio, dunque. Non mancano i doverosi ringraziamenti: “Ringrazio nell’ordine degli accadimenti il mio bravissimo diagnosta ginecologo Antonio Tufari” scrive la conduttrice, “la mitica Adriana Bonifacino che è stata sempre al mio fianco con dolcezza, fermezza, competenza e affetto. Ultimo ma determinante il prof. Enrico Vizza, straordinario professionista, dotato di un’empatia contagiosa. La sua frase prima di entrare in sala operatoria: «Stia tranquilla, al resto ci penso io». Non la dimenticherò“.

E ora, dunque? Beh, è l’ora del meritato riposo. “Adesso un po’ di convalescenza… a presto” conclude. L’ovariectomia, ossia l’operazione a cui Antonella Clerici si è sottoposta, consiste nella asportazione chirurgica dell’ovaio, e può essere effettuata su un solo lato o – come nel caso della conduttrice, stando alle sue stesse parole – su entrambe le ovaie.