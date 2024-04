Antonella Clerici svela il colpevole del sugo-gate a Belve

In molti preferiscono lavare in casa i panni sporchi, invece Antonella Clerici ha preferito lavare le padelle sporche a Belve: intervistata durante l’ultima puntata andata in onda su Rai 2, la conduttrice Francesca Fagnani le ha fatto rivangare il passato. Addirittura, la conversazione è tornata a quel Sanremo 2010: l’anno passato alla storia per il boicottaggio da parte di alcuni artisti proprio a causa della Clerici come presentatrice. Lei, quindi, si toglie qualche sassolino dalla scarpa e rivela il colpevole del sugo-gate.

Il soggetto, dopo la trasmissione, ha già replicato in propria difesa rendendo questa conversazione un trend su tutti i social. E in tantissimi ironizzano cantando – spoiler – “non passa più, l’odore di sugo che hai addosso”.

Il colpevole del sugo-gate che offese Antonella Clerici

“Era Ligabue” La verità sul sugogate di Sanremo 2010 #Belve pic.twitter.com/hltSxevtMk — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 23, 2024

Dicevamo: anno 2010, Sanremo, Antonella sul palcoscenico del Teatro Ariston per condurre, boicottaggio da parte di alcuni artisti. Il boicottaggio fu a quanto pare proprio a causa della scelta della Clerici – regina indiscussa dei fornelli in tv – come presentatrice della gara. E fu proprio lei a raccontare che qualcuno, un “famoso” che fino a ieri aveva un nome e cognome celati, rifiutò di esibirsi perché “la Clerici sa troppo di sugo“.

E, rullo di tamburi, la voce che rese quella frase una leggenda è quella di Luciano Libague. Se ne ha la certezza? No, perché come Fedez è andato a Belve qualche giorno fa dando colpe al manager di Chiara Ferragni pur essendoci ancora le indagini in corso, così Antonella Clerici ha accusato Ligabue per “sentito dire”.

La replica di Ligabue

Dopo aver probabilmente fatto fare a Belve il picco di audience, Antonella Clerici ritratta e corregge il tiro: “pensa che avevo fatto di tutto per averlo al Festival. Perché mi immaginavo l’ultima puntata che andavamo via io e lui in Harley Davidson. A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse“. Infatti, ci sono scuse in sospeso perché il cantante non si è fatto attendere.

Sul Social Network X, infatti, ha replicato: “Cara Antonella Clerici, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono”. Che meraviglia, questo sugo che sobbolle da quattordici anni e che ha ancora il potere di essere appetibile. Altro che cucina molecolare.