Antonino Cannavacciuolo apre due pop up store a Roma e Napoli

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di aprire due pop up store in vista del Natale, uno a Roma e uno a Napoli. Ecco dove.

di Manuela Chimera 14 Novembre 2022

Buone notizie per i fan di Antonino Cannavacciuolo: reduce dalla vittoria della sua terza stella Michelin, ecco che le chef ha deciso di fare un regalo di Natale anticipato decidendo di aprire due pop up store temporanei a Roma e a Napoli. Ma che cosa troveremo in vendita qui? Beh, di sicuro i panettoni, anche se si spera che Cannavacciuolo sia stato un po’ più umano di Niko Romito, il cui panettone in edizione limitata costa 150 euro.

Cosa troveremo nei pop up store di Antonino Cannavacciuolo?

Nel post su Facebook dove Antonino Cannavacciuolo ha annunciato l’apertura dei pop up store, lo chef ricorda a tutti che Natale si sta avvicinando e che quest’anno hanno deciso di preparare una sorpresa. Dopo essere stati prodotti in maniera del tutto artigianale nel laboratorio in Piemonte, ecco che i panettoni si sono messi in viaggio per arrivare nelle stazioni di Roma Termini e Napoli Centrale.

Qui troverete di sicuro in vendita il panettone Classico, quello al Limoncello, quello al gianduia, al pistacchio e anche quello alle pere e cioccolato.

Per quanto riguarda le location, partiamo da Roma: qui il pop up store sorgerà all’interno della stazione Roma Termini. Grande circa 40 metri quadrati, lo troverete nella galleria centrale, quella che è appena stata riqualificata. Oltre ai panettoni già citati, qui troveranno spazio anche un dolce di Natale vegano, le creme spalmabili, le praline, la torta caprese a anche le dragées, una specie di confetti. Non mancheranno, poi, anche i babà.

Spostandoci a Napoli, invece, troverete il Cannavacciuolo Shop all’interno della stazione Napoli Centrale, più precisamente nella ìFood Hall, la zona dedicata alla ristorazione.

I due pop up store rappresentano una specie di prima volta dello chef nel settore del travel retail (in effetti gli spazi in cui sorgeranno i pop up store non solo si trovano all’interno delle due stazioni, ma sono anche entrambi gestiti da Grandi Stazioni Retail).

Se siete interessati, i pop up store di Cannavacciuolo saranno aperti da lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore 21. E questo fino a febbraio 2023.

Come hanno reagito i fan a questa notizia? Molti con entusiasmo e facendo i complimento, ma altri hanno sostenuto che un panettone a 46 euro non si può vedere, chiedendo allo chef di fare una linea più abbordabile per le famiglie. Tuttavia qualcuno ha fatto notare che a Napoli (e non solo), tutte le pasticcerie più note che producono da sé i loro panettoni artigianali, hanno prezzi che vanno dai 35 ai 45 euro al kg.

Questo il post di Facebook dove Antonino Cannavacciuolo ha dato l’annuncio dell’apertura dei due nuovi pop up store temporanei: