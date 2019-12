Antonino Cannavacciuolo: quanto costa il Capodanno a Villa Crespi

Quanto costa passare il Capodanno a Villa Crespi, fantastica dimora della cucina di Antonino Cannavacciuolo? Uh, ma come siete venali, sempre a pensare al portafoglio! Concentratevi invece sulla location da sciogno (come avrebbe detto il Briatore di Crozza) e su un menu che prevede tanti dei grandi classici che hanno reso celebre lo chef più popolare del panorama stellato italiano.

Bisogna ammetterlo: la proposta pensata dallo chef Cannavacciuolo per Capodanno è degno dell’arrivo del 2020, un anno che la numerologia ci dice di festeggiare come si deve. Il degustazione di San Silvestro prevede infatti:

Stuzzichino dello Chef

Branzino e caprino, erbe spontanee e mela verde

Carne cruda di Boves, ostrica e caviale Asetra

Tonno vitellato…

Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala

Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale

Suprema di piccione, fegato grasso al gruè di cacao, salsa al Banyuls

Zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Piccola pasticceria, babà e code di aragosta

al prezzo di 300 euro, bevande escluse.

Costa un po’ meno nel caso vogliate prenotare last minute per il pranzo di Natale (190 euro bevande escluse), con un menu che prevede:

Stuzzichino dello Chef

Gamberi, tartare di mozzarella, puntarelle, cime di rapa

Castagne, porro e baccalà

Gnocchetti di sgombro, alghe marine, tartufo di mare

Plin di broccoli, acciuga, latte di bufala

Maialino da latte, sedano e radice di cerfoglio

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo, babà e code di aragosta

E se volete farvi un’idea di cosa propongono gli chef stellati per le festività, potete farvi un giro qui, dove abbiamo raccolto i più bei menu di Natale e Capodanno (con tutti i prezzi, venali che non siete altro).