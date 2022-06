Antonio Cannavacciuolo arriva in Toscana: il 24 giugno apre Laqua Vineyard

di Valentina Dirindin 22 Giugno 2022

Aprirà il prossimo 24 giugno Laqua Vineyard, nuova creatura di Antonino Cannavacciuolo (e di sua moglie Cinzia) che per la prima volta approda in Toscana, a Casanova delle Spinette, nel comune di Terricciola, tra Pisa e Volterra.

Già annunciato da qualche mese, ora il Laqua è quasi realtà, con data di apertura e dettagli sul progetto, che è il quarto nato della collezione Laqua Resorts. Il casale dove oggi apre Laqua Vineyard si sviluppa su due piani, con un ampio spazio dedicato all’ennesimo Ristorante Cannavacciuolo. Nella parte centrale del casale, il Ristorante è infatti protagonista, con la cucina a vista, il grande tavolo degustazione – “Social Table” – il “Privé” – il tavolo che grazie all’interior design diventa il più intimo e riservato del Ristorante. Circa trenta i coperti, anche se il Ristorante è pensato per accogliere fino a 60/70 persone in caso di eventi, grazie al sodalizio con la vicina Cantina Vinicola della Famiglia Rivetti. La cucina sarà quella caratteristica dello chef e amatissima dagli ispettori Michelin, che c’è da credere non tarderanno a passare dalla nuova creatura di Cannavacciuolo (che preghiamo di non fare gesti scaramantici dopo questa nostra frase).

Alla guida della brigata del nuovo Ristorante, l’Executive Chef Marco Suriano, formatosi all’interno del Relais Villa Crespi e con all’attivo diverse esperienze all’interno di alcune icone alberghiere. Il Ristorante Cannavacciuolo Vineyard propone due menu degustazione e uno à la carte – tra le proposte: gli “Spaghetti, estratto di peperone, pil pil di baccalà, polvere di limone” e il “Piccione, insalata di patate e mela verde, chutney al rabarbaro”.

Nello stesso casale in cui sorge il ristorante si trovano i sei appartamenti, pensati per essere intimi, accoglienti e romantici: ognuno ha un nome proprio, ispirato alle storie mitologiche e ai racconti di diverse prove d’amore. Sono Cupido, Afrodite, Narciso, Euridice, Dioniso, Penelope.

“Siamo emozionati ed entusiasti di questo nuovo nato all’interno della Collezione Laqua Resorts. Abbiamo inaugurato questo brand e la sua nuova ospitalità, lo scorso anno, e non ci sembra vero di poter portare anche in Toscana il nostro amore per l’accoglienza e la cucina, in un luogo così unico.” – affermano Cinzia e Antonino Cannavacciuolo. “È la nostra prima volta al di fuori del Piemonte e della Campania, ma siamo certi che una destinazione come questa, così amata a livello nazionale e internazionale, con un grande potenziale, potrà essere per noi un patrimonio inestimabile da cui partire per guardare, insieme, al futuro.”