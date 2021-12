Aosta: Alberto Marchetti apre un bar dedicato allo zabaione

di Valentina Dirindin 13 Dicembre 2021

Alberto Marchetti, celebre gelatiere torinese, apre ad Aosta un bar interamente dedicato allo zabaione. Il nuovo Zababar, in realtà, è un temporary store, che sarà aperto in città fino al 31 gennaio 2022 e che ha tanto l’aria di essere un format destinato a replicarsi, sopratutto nelle località turistiche di montagna. Cosa c’è di più goloso, quando fuori nevica e fa un freddo cane, di uno zabaione caldo da passeggio?

In effetti, lo zabaione è già da tempo la risposta di Alberto Marchetti al fisiologico calo dell’interesse e delle vendite di gelato nella stagione invernale: in effetti i prodotti da passeggio freddi fanno meno gola, quando le temperature vanno sottozero. Le proposte di Zababar sono tutte da asporto: c’è lo zabaione alla spina; lo “zabardino”, che è la versione più alcolica, l’affogato allo zabaione e il pandoro abbinato allo zabaione.

Nel lanciarlo, il gelatiere punta tutto sulla qualità delle materie prime: “Per il mio nuovo temporary ho puntato tutto su Zabà. Ho scelto per il mio zabaione i migliori ingredienti – dichiara Alberto Marchetti – come faccio ogni giorno per il mio gelato. Le uova sono fresche, da galline allevate a terra. Lo zucchero è italiano al 100% di Italia Zuccheri. La ricetta è quella di Langa, con il marsala, e la tradizione è torinese, come le mie radici”.