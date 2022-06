Aosta, l’emporio solidale lancia un appello per aumentare le donazioni di cibo

di Luca Venturino 22 Giugno 2022

L’emporio solidale di Aosta, il Quotidiamo, ha recentemente rivolto un appello alla popolazione nel tentativo di aumentare le donazioni di cibo: negli ultimi mesi, infatti, le conseguenze economiche determinate dal susseguirsi di due anni di pandemia e dallo scoppio della guerra in Ucraina, che di fatto hanno portato – tra le altre cose – a un aumento senza freni dell’inflazione alimentare, hanno fatto registrare un forte aumento delle richieste da parte delle famiglie che versano in condizioni più precarie.

“Gli scaffali sono quasi vuoti” ha commentato a tal proposito Giulio Gasperini, coordinatore di Quotidiamo, che ogni anno raccoglie svariate tonnellate di cibo tramite donazioni private, armadi solidali, donazioni di supermercati, Gas Aosta e altre provenienze. “I prodotti stanno paurosamente diminuendo: abbiamo un urgente bisogno di donazioni”. Nello specifico sono necessari olio, tonno, legumi, passata di pomodoro, farina, zucchero, sale, prodotti per la prima colazione ma anche per l’igiene personale e la cura della casa. Gli interessati possono donare direttamente dagli armadi solidali piazzati nei principali supermercati della zona del Comune di Aosta e nelle aree immediatamente limitrofe. “Chiediamo agli utenti di non di non inserire alimenti freschi o surgelati e di non donare pasta né omogeneizzati negli armadi solidali” ha infine precisato Gasperini.