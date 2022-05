Arca del Gusto di Slow Food, c’è anche il pollo di razza “Valdarno Nera”

di Marco Locatelli 26 Maggio 2022

All’interno dell’Arca del Gusto di Slow Food ci entra pure il pollo di razza “Valdarno Nera”, allevato dalla montevarchina Laura Peri, su segnalazione dello chef Gaetano Trovato.

Ma cosa è l’Arca del Gusto? È un progetto che segnala l’esistenza di prodotti gastronomici “singolari” (frutta, verdura, razze animali, formaggi, pani, dolci, salumi) e denuncia il rischio che possano scomparire.

“Mi congratulo con Laura Peri per un altro traguardo raggiunto che attesta quanto la tipicità dei prodotti locali sia uno strumento fondamentale di promozione del territorio – ha detto Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi – Entrare nell’Arca del Gusto significa la rinascita della tradizione avicola, in particolare della razza nera del Valdarno che era in via di estinzione e che oggi invece, grazie alla sinergia tra produttori e ristoratori illuminati, diventa un simbolo gastronomico nel mondo.

La storia dell’imprenditrice Laura Peri è quella di una sfida vinta, avendo ripreso l’allevamento del pollo nel 2004 con il sogno di seguire il metodo appreso dalla sua famiglia, in un incontro tra tecniche antiche, innovazione e benessere degli animali, tanto che la qualità delle sue carni ha conquistato le tavole delle maggiori realtà stellate della ristorazione italiana”.