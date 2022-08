Ardesio: pastore muore precipitando da una scarpata insieme al suo cane

Ad Ardesio, in provincia di Brescia, un giovane pastore è morto precipitando in una scarpata insieme al suo cane mentre stava svolgendo il suo lavoro.

di Manuela 2 Agosto 2022

Lutto in provincia di Bergamo: ad Ardesio è morto Matteo Carminati, un giovane pastore di 25 anni di Sorisole. Matteo è caduto in una scarpata a 1.600 metri di quota mentre stava facendo il suo lavoro. Insieme a lui è stato ritrovato anche il corpo del suo cane, ma non è chiaro se i due siano caduti insieme e se abbia seguito il suo padrone vedendolo precipitare giù.

La zona dell’incidente è quello del Vaccarizza. Matteo, studente universitario, stava partecipando alla settima edizione del progetto Pasturs. In pratica volontari maggiorenni, dopo un corso di formazione e aiutati dagli allevatori delle Orobie, passano un periodo in alpeggio con gli allevatori, in modo da aiutarli a gestire le greggi.

Fra i loro compiti c’è quello di sorvegliare direttamente le greggi insieme ai cani e l’installazione di recinzioni elettrificate mobili.

In effetti sono stati gli stessi membri dell’organizzazione a diramare l’allarme. Quando hanno notato che Matteo tardava a ritornare, hanno subito dato l’allarme. Sul posto è arrivato il personale del 188, ma una volta ritrovato il ragazzo, si sono accorti che ormai non c’era più nulla da fare: Matteo era morto. Sul posto erano presenti anche il Soccorso Alpino e la Croce Blu di Gromo. Adesso toccherà ai Carabinieri della Compagnia di Clusone accertare le dinamiche del fatto.