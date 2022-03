Arezzo, arresto cardiaco al bar dell’ospedale: deceduta 60enne

di Luca Venturino 15 Marzo 2022

Tragedia nel bar dell’ospedale del San Donato di Arezzo: una donna di 60 anni, che aveva accompagnato la madre anziana per alcune visite all’interno della struttura, aveva deciso di concedersi una colazione quando è stata colta da un malore. Al momento le ipotesi vertono su un arresto cardiaco, probabilmente causato da un’ostruzione delle vie aeree.

Stando alla ricostruzione frammentaria fornita dai presenti, la donna stava mangiando quando improvvisamente è stata colta da violenti colpi di tosse e, dopo pochi istanti, si è accasciata al suolo. I soccorsi, chiaramente, sono intervenuti immediatamente: il personale di rianimazione ha tentato di rianimare la donna sul posto, trasferendola anche nel reparto per somministrarle le cure migliori. Purtroppo, tuttavia, non c’è stato molto da fare: il parere dei medici è che la 60enne sia deceduta per le complicanze legate a un arresto cardiaco “grave e prolungato”.