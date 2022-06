Armagnac: Dartigalongue, storica maison, entra nel mondo della mixology

di Valentina Dirindin 14 Giugno 2022

In collaborazione con Sagna

Due diversi Armagnac, completamente dedicati al mondo della mixology: l’idea è della famiglia Dartigalongue, storica maison produttrice di Armagnac artigianali dal 1838 a Nogaro, nel Bas Armagnac – la prima regione della denominazione Armagnac.

I due prodotti, estremamente diversi nello stile, molto fruttati e con una gradazione alcolica superiore a 40°, enfatizzano l’arte della “distilla- zione Armagnac”realizzata in piccoli alambicchi artigianali e sono appositamente studiati per essere combinati con altri ingredienti per dare ai barman la possibilità di costruire cocktail con un twist in più. Si va dallo Spritz al Negroni: i due Armagnac vengono presentati da Sagna – che li importa e li commercializza in Italia – con relativi consigli di utilizzo, in modo da esaltare al massimo le diverse caratteristiche di questi due prodotti.

Il primo, Bas-Armagnac Un-Oaked, rientra nella denominazione Blanche Armagnac: all’uscita dall’alambicco, l’acquavite bianca, che ha un volume di 58°, viene posta in tini di acciaio inox per una maturazione di almeno 3 mesi, durante la quale la gradazione viene lentamente ridotta a 43,2° aggiungendo acqua demineralizzata. Il nome Un-oaked significa che l’acquavite non è stata a contatto con la botte di rovere. Un Armagnac che al naso presenta sottili note di pera, mela e fiori bianchi; e al palato è molto ampio, dalla texture oleosa e con un finale di mandorla dolce. Perfetto da degustare puro, con ghiaccio, con una tonica o miscelato con una bollicina per uno Spritz o con Martini e Campari per una variante del Negroni.

Il secondo prodotto di Dartigalongue è un Bas-Armagnac Dry Cellar, invecchiato nelle cosiddette cantine “areate”, una rarità che caratterizza questa antica casa di Armagnac. Situate in alto sotto i tetti, queste cantine sono soggette a forti escursioni termiche tra l’estate (40°C) e l’inverno (3°C). Questo permette di ottenere acquaviti pure e tese, dal carattere deciso. Il Bas-Armagnac Dry Cellar presenta al naso note delicate di vaniglia, prugna e pesca; mentre al palato è intenso e deciso, con un finale caratterizzato dalle spezie. Qui i consigli di utilizzo vanno dal “Darti Punch”, con estratto di vaniglia, crema di pesca e succo di limone al “Brandy Crusta”, con Cointreau, Maraschino e succo di limone.