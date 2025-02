Armani Caffè apre il primo locale in Cina

Chi? Il Gruppo Armani, e più precisamente il braccio della ristorazione – Armani Caffè, tanto per intenderci. Cosa? Una nuova apertura. La prima del suo genere, a dirla tutta. Dove? Le mappe parlano chiaro. In ordine decrescente: Cina, Pechino, China World Shopping Mall.

Cambiano i paraggi ma non la “divisa”, per così dire. In altre parole l’idea di casa Armani rimane quella di offrire un’esperienza che possa fondere moda, design e gastronomia. Si tratta della prima bandierina nel Paese del Dragone, come lasciato intendere in apertura: ma cosa ne sappiamo, precisamente?

Com’è e cosa si mangia al primo Armani Caffè a Pechino

Largo alle norme operative, dunque. Il locale è risultato di uno studio condotto dallo stilista insieme al suo team di architetti, si estende su di una superficie di 350 metri quadrati e può ospitare un totale complessivo di 150 persone – 110 nelle due sale interne e le restanti quaranta sulla terrazza esterna.

L’ingresso è incastonato al terzo piano dell’edificio, ma com’è giusto il ristorante è raggiungibile anche direttamente dalla boutique Giorgio Armani grazie a un ascensore interno. Parlavamo di stile, dunque: il tocco è contemporaneo con richiami retrò, con linee morbide e carte da parati nei toni del blu e oro che riprendono il celebre motivo a palme.

Qualche dettaglio, in ordine sparso: desk ispirato alla consolle VENUS, un corridoio con wine cellar a vista, pavimenti in seminato con inserti in metallo champagne, grandi pareti in specchio bronzato e metallo dorato. Qua e là riposano gli arredi e le lampade della collezione Armani Casa. Ma abbiamo parlato abbastanza di design e tuttecose: che si mangia?

In cucina vige la regola del “squadra che vince non si cambia”. Che significa? Semplice: tradizione italiana, opportunatamente contaminata da influenze internazionali di vario genere. Tra le parole chiave del menu, stando a quanto lasciato trapelare, spiccano semplicità e leggerezza.