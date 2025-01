Arriva la comunicazione ufficiale: Giorgio Locatelli debutta alla National Gallery

Come anticipato, la chiusura della Locanda Locatelli non è definitiva, ma ora c'è la conferma ufficiale: il nuovo locale del giudice di Masterchef sarà nella National Gallery di Londra.

Le voci circolavano già da qualche giorno, ma ora è arrivata l’ufficialità: Giorgio Locatelli riparte a Londra, dopo l’inaspettata chiusura della sua stellata e omonima Locanda, e lo fa in grande stile. La nuova sede del ristorante del giudice di Masterchef Italia sarà infatti nientemeno che la National Gallery, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione e riallestimento della Sainsbury Wing. Ad annunciarlo è stato lo stesso Locatelli ai microfoni di Foodmindpodcast.

La chiusura

Con la sua consueta compostezza, Locatelli iniziò l’anno sorprendendo tutti con una laconica comunicazione sui social: “È con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamo la chiusura definitiva del locale”. Tra le righe si intuivano difficoltà con la proprietà, quella dell’Hotel Hyatt Regency London – The Churchill, storico padrone di casa della Locanda per i suoi 23 anni di vita, ma lasciando intendere che la storia era tutt’altro che finita: “Ma quando una porta si chiude, un’altra si apre”.

Nuova Locanda, vecchia Locanda

E oggi è arrivata la conferma: “Abbiamo un grosso progetto che comincerà a maggio alla National Gallery a Trafalgar Square, la prima volta che la National Gallery decide di avere un ristorante italiano, scelto noi, abbiamo fatto un bando pubblico e l’abbiamo vinto.”

Sempre col consueto understatement, Locatelli svela di essere già stato al corrente della cosa nel momento in cui annunciava la chiusura del suo ristorante storico: “L’abbiamo vinto qualche settimana fa, per cui è proprio una notizia proprio freschissima. Sarà un ristorante sulla linea della locanda, lavoreremo sempre con gli stessi ingredienti e vogliamo essere proprio una grande pubblicità per il Made in Italy in un’istituzione che è insomma la National Gallery”.

Niente rivoluzioni in vista quindi, ma una continuità con la filosofia che lo ha portato, nel 2003, ad essere il primo chef italiano a meritarsi una stella Michelin all’estero e a conservarla fino ad oggi: tenendo conto che la guida rossa del Regno Unito viene presentata a febbraio, possiamo far partire le scommesse sulla nuova stella di Locatelli nel 2026.