Arriva The Bear 4 e potrebbe segnare la fine del ristorante di Carmy

Riattivate l’abbonamento a Disney+: la quarta stagione di The Bear è pronta ad accendere i fornelli. Negli Stati Uniti, la più stressante serie culinaria della storia porterà in tavola tutti i nuovi episodi il 15 giugno; in Italia basterà solo un pizzico di pazienza in più per sudarsi ogni istante dello show a partire dal 26 dello stesso mese. Preparatevi: il trailer promette ancora una volta una sana dose di ansia e tossicità culinaria.

The Bear 4: come sarà

Carmy e brigata rindossano la divisa per la quarta volta (l’ultima, immaginiamo?). Dal 2022, The Bear ci tiene incollati al televisore fino all’ultimo secondo di ogni puntata, regalandoci emozioni forti e tachicardie.

Acclamato dalla critica, vincitore di (o nominato per) innumerevoli premi, simbolo di un interesse sempre più profondo per il mondo della ristorazione da parte del pubblico generalista, lo show ha macinato record e continuerà a generare alte aspettative per la nuova stagione in arrivo a giugno.

Dal trailer, già disponibile, ci immergiamo subito nelle consuete dinamiche di caos e disordine che regnano nella testa e nella cucina di Carmy e compagnia. A incrementare l’adrenalina si aggiunge un nuovo elemento: un conto alla rovescia sotto forma di dollari – se si arriva al fondo, il locale dovrà chiudere i battenti, ci avverte lo Zio.

Restano sospese altre situazioni, come la proposta rivolta a Sydney di lasciare la cucina tossica di Carmy per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Sempre alta la tensione in una serie che mette in luce temi ormai non più occulti anche nel mondo reale della ristorazione: gli abusi, lo stress e le difficoltà economiche di un settore che brilla molto meno delle tanto ambite stelle.