Arriva una serie sulla corsa degli chef alla stella Michelin, e la produce uno di loro

Se le 12, patinatissime serie di Chef’s Table non vi bastano più per saziare la vostra fame di storie di ossessiva ricerca di perfezione gastronomica, abbiamo una buona notizia per voi: due pezzi grossi del mondo dell’intrattenimento, culinario e non solo, hanno unito le forze per creare quella che sulla carta sembra essere la prossima serie preferita dai foodie.

Parliamo di Gordon Ramsay, che ormai dopo “Hell’s Kitchen” e “Cucina da incubo” è a suo agio nel ruolo di produttore esecutivo tanto quanto in quello di chef, e di Apple Tv+, che hanno appena annunciato una serie documentaristica intitolata “Knife Edge: Chasing Michelin Stars” (“Sul filo del coltello, a caccia di stelle Michelin).

Cosa sappiamo di Knife Edge

Al momento non molto, e tutto proviene dalle dichiarazioni di rito dei diretti interessati. A partire da Ramsay, che mette bene in evidenza come il focus della serie sia meno artistico rispetto al lavoro di David Gelb, e molto più orientato all’ossessione suscitata dall’inseguimento delle ambite stelle.

“Come chef, la ricerca della perfezione è tutto, e non si può sottovalutare l’incredibile spinta e ambizione, la determinazione e i sacrifici che gli chef vivono giorno per giorno, inseguendo il sogno di un riconoscimento dalla guida Michelin”.

Ad accompagnare lo spettatore non sarà però il burbero cuoco scozzese, ma un ben più accomodante Jesse Burgess, youtuber creatore del canale Topjaw, tutto dedicato alla ricerca dei migliori ristoranti nel mondo. “In nessun’altro settore esiste un’onorificenza tanto prestigiosa e influente come la stella Michelin -commento Burgess- siamo molto emozionati dall’avere l’opportunità di raccontare le storie di alcuni dei ristoranti più unici del mondo, mentre mettono tutto l’impegno possibile per raggiungere il riconoscimento più importante”.

Ancora non si sa quali chef e ristoranti saranno al centro delle puntate, quello che è dato sapere è che la serie si racconterà un anno della loro vita, e che ci sarà chi è in caccia della prima stella e chi della seconda o della terza, e vedremo se nel finale riusciranno a vedere esauditi i loro sogni, se manteranno i loro macaron o se addirittura arriveranno a perderli.

La serie sarà composta di otto episodi, e non è stata annunciata una data in cui farà il suo esordio sulla piattaforma Apple Tv+.