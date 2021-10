Ashton Kutcher ha provato la dieta fruttariana ma è finito in ospedale con la pancreatite

di Luca Venturino 31 Ottobre 2021

Che non si dica che Ashton Kutcher non prenda sul serio il suo lavoro: quando infatti era impegnato nelle riprese di Jobs, pellicola uscita nel 2013 che raccontava la storia dell’iconico fondatore di Apple, per entrare il più possibile nei panni di Steve Jobs l’attore ha tentato di seguire una dieta fruttariana.

Il celebre imprenditore, infatti, oltre alle innovazioni che ha portato nel mondo della tecnologia, era famoso per il fatto che si nutriva di sola frutta, acqua e succhi di frutta. Una dieta alquanto restrittiva (e si direbbe piuttosto squilibrata), che può portare anche a conseguenze spiacevoli come lo stesso Kutcher ha potuto sperimentare sulla propria pelle. A confermalo è sua moglie, Mila Kunis, in un’apparizione nella serie web Hot Ones diretta da Sean Evans. Qui, Kunis si è trovata a rispondere a una serie di domande del conduttore, molte delle quali erano dedicate al marito.

“Confermi che Ashton Kutcher ha avuto la pancreatite perché beveva troppo succo di carota mentre si preparava a interpretare Steve Jobs?” le ha chiesto Evans. “Il fatto è che lui sminuiva la situazione, non riuscivo a capire”, ha risposto Kunis. “A un certo punto mangiava solo uva, è stato così incosciente. Siamo finiti in ospedale due volte per pancreatite”.