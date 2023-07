Asia’s 50 Best Bars 2023, chi è la vincitrice degli Altos Bartenders’ Bartender

di Chiara Cajelli 3 Luglio 2023

Agli Asia’s 50 Best Bars 2023 (23 luglio) sono già stati annunciati i premi speciali pre-evento e ha vinto la barista Beckaly Franks, già molto nota nel panorama dei cocktail asiatico in quanto co-fondatrice di alcune realtà importanti in Hong Kong. Nello specifico, la Franks ha trionfato agli Altos Bartenders’ Bartender Award: l’unico premio con valutazione paritaria nel programma.

La bartender

L’Altos Bartenders’ Bartender Award è il secondo di due premi speciali annunciati prima del Cerimonia di premiazione dei 50 migliori locali asiatici, che si svolgerà a Hong Kong il 18 luglio 2023. Mark Sansom, content director per Asia’s 50 Best Bars, afferma: “Beckaly è davvero un’ispirazione per i suoi coetanei. sia per il lavoro che svolge sia per il supporto che dà alla scena di Hong Kong. Un barista altamente qualificato, imprenditore seriale, mentore per molti e sostenitore dell’inclusività”. E continua: “Beckaly è considerata una sorta di leggenda nel mondo dei grandi cocktail. Da quando si è trasferita dagli Stati Uniti, ha chiamato casa a Hong Kong per oltre otto anni e lo ha fatto. In un arco di tempo relativamente breve è diventato uno dei volti più riconosciuti e dei talenti più rispettati nella comunità asiatica di locali”.

La Franks ha aperto diverse sedi, ciascuna contraddistinta dal suo carattere unico, ma tutte unificate nel loro impegno per l’inclusività e la fornitura di esperienze eccezionali per gli ospiti. La sua compagnia Hungry Ghost include il bar-ristorante Call Me Al, Ponty Café e Artifact, uno spazio sotterraneo che si concentra sugli spiriti invecchiati, e il più importante è The Pontiac. Ha dedicato diversi anni alla formazione e all’avanzamento dei bartender della regione e, dopo aver vinto l’Altos Bartenders’ Bartender Award, Franks afferma: “Il barman è un privilegio, non un diritto. Ho avuto la fortuna di poter seguire con aggressività il mio cuore e la mia passione per prendermi cura di

persone a modo mio, e sono grata di essere riconosciuta per questo con questo premio. Il bartending ha giustamente consumato la maggior parte della mia vita adulta e mi ha fornito un mondo di opportunità che la maggior parte sogna. È una corsa sfrenata e spero solo di onorare il rapporto tra il bar e l’ospite”.

Il voto paritario, dai colleghi

Gli Altos bartender’ bartender Awards prevedono una giuria di pari, ovvero di colleghi professionisti nel settore. La Franks esulta: “è stato incredibile e una sorpresa completa. Sono assolutamente scioccata. Inciampo, fallisco, cado ma cerco sempre di trionfare e portare la bandiera. Sono là fuori e non metto una patina su me stessa”.