Asia’s 50 Best Bars: la settimana edizione sarà presentata il 28 aprile a Bangkok

di Luca Venturino 17 Marzo 2022

La classifica della settima edizione di Asia’s 50 Best Bars sarà presentata al pubblico il 28 aprile 2022: l’idea è quella di farlo a Bangkok, in Thailandia, offrendo alla comunità locale l’opportunità di tornare a vivere in presenza l’annuncio della lista per la prima volta dall’ormai lontano 2019. Il conto alla rovescia sarà preceduto da una serie di annunci e premi speciali, includa la presentazione dei bar classificati dal numero 51 al numero 100.

Al di là dell’evento in live, che inizierà alle ore 18 (ora locale di Bangkok), la cerimonia sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di The World’s 50 Best Bars. “Negli ultimi sette anni Asia’s 50 Best Bars ha promosso la scena dei cocktail della regione e siamo onorati di aver contribuito alla sua crescita costante in tutto il mondo” ha dichiarato Mark Sansom, Content Editor. “Ammiriamo il talento di livello mondiale della regione e speriamo di esplorare un formato di evento dal vivo che ripristini la convivialità pre-pandemica per condividere i festeggiamenti in modo sicuro, continuando comunque a mostrare la passione e la creatività dei bar in tutta l’Asia”.

Come accennato, nei giorni precedenti alla cerimonia saranno assegnati anche una serie di premi speciali volti a ricompensare e riflettere la grande diversità di talenti della regione. Tra questi segnaliamo il Mitchter’s Art of Hospitality Award, concesso al bar che ha offerto il servizio più eccezionale degli ultimi 18 mesi; l’Altos Bartenders’ Bartender, votato dagli stessi barman dei locali nella classifica; e ancora il Roku Industry Icon, Ketel One Sustainable Bar, Disaronno Highest New Entry, London Essence Best New Opening, Nikka Highest Climber, Siete Misterios Best Cocktail Menu, Campari One To Watch e il Rémy Martin Legend of the List.