Asia’s 50 Best Restaurants: il Den di Tokyo al primo posto, Da Vittorio Shangai al 28esimo

di Marco Locatelli 30 Marzo 2022

Il Den di Tokyo si è assicurato il prestigioso premio Asia’s 50 Best Restaurants, che viene conferito al miglior ristorante del continente asiatico.

Il concorso è giunto alla sua decima iterazione e quest’anno accoglie al suo interno ben 16 new entry, tra queste anche l’italiano Da Vittorio Shangai (il primo della famiglia Cerea fuori dall’Europa) che ha tra l’altro conquistato la 28esima piazza. Scende in classifica, invece, lo storico ristorante italiano a Hong Kong 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana gestito da Umberto Bombana, in 48esima posizione.

Il Paese con più ristoranti nell’elenco di migliori 50 è il Giappone con undici locali, davanti a Thailandia con nove e Singapore con sette.

Ecco l’elenco completo:

1. Den – Tokyo

2. Sorn – Bangkok – Best Restaurant in Thailandia

3. Forilège – Tokyo

4. Le Du – Bangkok

5. The Chairman – Hong Kong – Best Restaurant in Cina

6. La Cime – Osaka, Giappone

7. Sühring – Bangkok

8. Odette – Singapore – Best Restaurant in Singapore

9. Neighborhood – Hong Kong

10. Nusara – Bangkok

11. Sazenka – Tokyo

12. Fu He Hui – Shanghai

13. Ode – Tokyo

14. Villa Aida – Wakayama, Giappone – Highest New Entry Award by Aspires Lifestyles

15. Narisawa – Tokyo

16. Mingles – Seoul – Best Restaurant in Corea

17. Sézanne – Tokyo – New Entry

18. Joo Ok – Seoul – New Entry

19. Ensue – Shenzhen – New Entry

20. Meta – Singapore – New Entry

21. Masque – Mumbai – Best Restaurant in India

22. Indian Accent – New Delhi

23. Les Amis – Singapore

24. Caprice – Hong Kong

25. Blue by Alain Ducasse – Bangkok – New Entry

26. 7th Door – Seoul

27. Mosu – Seoul – New Entry

28. Da Vittorio – Shanghai – New Entry

29. Sushi Masato – Bangkok – New Entry

30. Onjum – Seoul – New Entry

31. Samrub Samrub Thai – Bangkok – New Entry

32. Mono – Hong Kong

33. Gaa – Bangkok

34. Wing – Hong Kong – New Entry

35. Ministry of Crab – Colombo, Sri Lanka – Best Restaurant in Sri Lanka

36. La Maison de la Nature Goh – Fukoka

37. Zén – Singapore

38. Logy – Taipei – Taiwan – Best Restaurant in Taiwan

39. Ultraviolet by Paul Pairet – Shangai

40. Labyrinth – Singapore

41. Burnt Ends – Singapore

42. Été – Tokyo – New Entry

43. Cenci – Kyoto – New Entry

44. Cloudstreet – Singapore

45. JL Studio – Taichung, Taiwan

46. Raan Jay Fai – New Entry

47. Wing Lei Palace – Macau, Cina

48. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana – Hong Kong

49. Megu – New Delhi – New Entry

50. Dewakan – Kuala Lumpur – The Best Restaurant in Malaysia