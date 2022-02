Asolo, annullate improvvisamente le riprese di Searching for Italy con Stanley Tucci

di Luca Venturino 11 Febbraio 2022

Searching for Italy è il nome della serie televisiva che segue l’attore candidato all’Oscar Stanley Tucci in una serie di viaggi per l’Italia per scoprire i luoghi meno conosciuti, approfondendo le loro culture, la loro cucina e la loro storia. Dal 7 al 9 febbraio erano previste alcune riprese nella cittadina di Asolo per una nuova puntata, ma l’appuntamento è stato improvvisamente annullato.

Tutto in città era pronto per accogliere la troupe televisiva e l’attore, ma la Cnn – l’emittente televisiva che per l’appunto produce la serie – non ha voluto rendere noto il motivo della decisione, e si è invece limitata a ringraziare la comunità locale con una nota. Il silenzio di Cnn, però, non è sufficiente a placare i più curiosi, che ipotizzano la presenza di un focolaio di Covid tra le troupe.

“Ringrazio i cittadini, le associazioni e le attività economiche di Asolo che si sono messe subito a disposizione per collaborare al programma” ha commentato il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini. “Questo è stato un ottimo banco di prova e per il futuro Asolo ha dimostrato di essere pronta. Siamo fiduciosi che questa opportunità si possa ripetere e che Cnn possa riorganizzare presto la sua programmazione”.