Asta Mondiale del Tartufo bianco d’Alba: 103 mila euro per il maxi tuber da 830gr

di Marco Locatelli 15 Novembre 2021

L’Asta Mondiale del Tartufo bianco non è meritevole di menzione solamente per la “papera” di Enzo Iacchetti, ma soprattutto per le cifre da capogiro alle quali sono stati battuti alcuni tartufi. Uno di questi, un maxi tuber da 830 grammi, è volato ad Hong Kong per la cifra di 103 mila euro.

All’asta, andata in scena al Castello di Grinzane Cavour (Cuneo), sono stati raccolti 457.300 euro, tutti devoluti in beneficenza. I tartufi sono stati messi in vetrina per una platea internazionale, infatti, l’asta era in collegamento con Hong Kong, Mosca, Singapore e Dubai. Esordio anche per il “Barolo en primeur”: messe all’asta 15 barrique.

Se è stato un imprenditore di Hong Kong a portarsi a casa il maxi tartufo da 103 mila euro dal peso di 830 grammi, sono, invece, un uomo d’affari danese e due italiani ad aggiudicarsi tre tuber bianchi d’Alba da 230, 250 e 400 grammi.

Quanto raccolto sarà destinato, in Italia, alla Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus per finanziare un progetto sull’adeguamento degli spazi nel reparto pediatrico per i bambini ricoverati. Progetti di beneficenza per bambini anche all’estero: a Hong Kong il ricavato sarà destinato all’Istituto Mother’s Choice; a Mosca sarà dato un aiuto economico al Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology; infine un sostegno anche al Dreams Asia di Singapore.