Asti: anziani derubati da falsi fruttivendoli

di Valentina Dirindin 24 Luglio 2021

I carabinieri di Villanova d’Asti hanno sgominato una banda di falsi fruttivendoli che derubava gli anziani truffandoli.

I malviventi si fingevano il figlio di un vecchio amico (“Sono il figlio di Antonio, non mi riconosci?”) per guadagnarsi la fiducia degli anziani malcapitati e, contando sul loro imbarazzo, gli proponevano in regalo delle cassette di frutta e verdura.

La banda portava quindi gli anziani verso il proprio furgoncino e gli offriva la cassetta di merca per lo più avariata, acquistata a pochi centesimi.

A quel punto gli anziani provavano a sdebitarsi con qualche banconota, ed è lì che avveniva la truffa: con la scusa del resto gli anziani, confusi, venivano derubati. In sette (tutti uomini tra i 27 e i 49 anni) sono stati arrestati e denunciati dall’operazione congiunta dei carabinieri dei Comandi provinciali di Asti, Torino, Napoli e Verona.

L’accusa per loro, è di furto e truffa aggravata ai danni delle persone anziane che hanno raggirato per settimane, come dimostrano i 52 episodi a loro carico fino a ora documentati in tutto il Piemonte, anche se non si esclude che il numero effettivo sia anche maggiore. Cinque degli arrestati sono stati condotti in carcere, mentre gli altri due si trovano agli arresti domiciliari nel comune di Afragola.

[Fonte: La Stampa]