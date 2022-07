Asti, confiscati quattro vigneti: il proprietario era un narcotrafficante

di Luca Venturino 22 Luglio 2022

Quattro vigneti, per un valore complessivo di circa 100 mila euro, sono stati confiscati a un uomo che di fatto non ha un lavoro ufficiale e che non dichiara alcun reddito percepito. Stando a quanto emerso durante le indagini del caso, infatti, i filari sono stati acquistati dal nostro protagonista grazie al profitto di un fitto traffico di sostanze stupefacenti: gli agenti delle forze dell’ordine hanno dunque proceduto con la loro confisca insieme all’abitazione di domicilio nel Comune di Montaldo Scarampi, in provincia di Asti – un’operazione che, stando ai rapporti redatti dalla Guardia di Finanza, avrebbe un valore complessivo di 100 mila euro.

Ma facciamo un attimo marcia indietro: l’intera vicenda ebbe inizio con la scoperta della rete di narcotrafficanti che di fatto stavano tentando di introdurre sul territorio nazionale circa 18 chili di cocaina. Le operazioni, supportate da attente analisi dei flussi finanziari e da osservazioni, pedinamenti dei sospettati, intercettazioni e l’impiego delle unità cinofile ove necessario, hanno portato all’arresto di ben sette corrieri cosiddetti “ovulatori” – uno nell’aeroporto di Milano Malpensa, due in quel di Torino e i restanti nell’aeroporto di Madrid e perfino in Svizzera, bloccati grazie alla collaborazione delle forze di polizia internazionali. Gli arrestati si trovano a dover affrontare, complessivamente, più di cinquant’anni di reclusione e una multa da un valore totale di 100 mila euro, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.