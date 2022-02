Asti, importavano superalcolici spacciandoli per Made in Italy: sequestrate 112mila bottiglie

di Luca Venturino 24 Febbraio 2022

Tutto ha avuto inizio con alcuni controlli effettuati tra i valici di confine della Valle d’Aosta, dove alcune autocisterne provenienti dall’Olanda sono state trovate piene di prodotti alcolici. I documenti doganali degli autotrasportatori erano in perfetta regola, ma agli agenti della Guardia di Finanza locale qualcosa non quadrava: così, dopo una serie di approfondimenti, hanno appreso che il carico in questione veniva portato in Italia solamente per essere imbottigliato. Da lì è bastato unire i puntini per risalire a un’azienda di Asti che produce superalcolici.

Superalcolici che, per l’appunto, venivano in tutto e per tutto realizzati all’estero ma che venivano spacciati come autentici prodotti Made in Italy. Così, su disposizione della procura di Aosta, le Fiamme Gialle hanno sequestrato all’azienda in questione 112 mila bottiglie, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, con un’operazione volta a contrastare una frode nell’esercizio del commercio a tutela del Made in Italy.