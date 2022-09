Asti, scovati 14 lavoratori in nero in vendemmia: multate quattro aziende agricole

di Luca Venturino 14 Settembre 2022

Quattordici lavoratori in nero in quattro aziende agricole: questi i numeri dei più recenti controlli eseguiti dai finanziari del Comando Provinciale di Asti, di recente impegnati in interventi mirati nei vigneti della provincia al fine da garantire la legalità delle operazioni agricole della vendemmia in corso. Nello specifico, le Fiamme Gialle hanno in primis individuato sei lavoratori privi di regolare contratto intenti a vendemmiare nei vigneti limitrofi al comune di Canelli, tutti di proprietà di un’azienda agricola della circoscrizione. Le ispezioni degli agenti delle forze dell’ordine sono poi continuate in quel di Nizza Monferrato: qui i militari hanno trovato altri otto lavoratori, anch’essi impiegati senza contratto di assunzione, forniti da due cooperative che offrono “servizi connessi all’agricoltura” alle imprese locali.

Le operazioni in questione, secondo quanto fatto trapelare dai rapporti redatti dagli stessi militari, sono di fatto da intendere come un più ampio sforzo volto a contrastare (e se possibile a prevenire) la presenza della manodopera abusiva nel settore vitivinicolo locale, uno dei più caratterizzanti e importanti del contesto provinciale. I rapporti, per di più, sono stati notificati al competente Ispettorato del Lavoro, che nei prossimi giorni si occuperà di elevare le previste sanzioni amministrative alle quattro aziende agricole indagate.