Astice coltivato in laboratorio, un’azienda americana ci prova

Arriva la carne di astice coltivata in laboratorio? Un’azienda americana, la Cultured Decadence, ci sta seriamente provando. Il settore della carne coltivata in laboratorio, a partire da cellule di animali vivi, sta facendo passi in avanti enormi: sia dal punto di vista della tecnologia che da quello della diffusione (da qualche mese in vendita a Singapore). E il pesce? Più difficile da realizzare, ma la strada è tracciata anche lì.

Cultured Decadence, azienda di coltura cellulare con sede nel Wisconsin, ha annunciato di aver raccolto 1,6 milioni di dollari in un round di finanziamenti. Gli investitori includono Bluestein Ventures, Joyance Partners, Revolution’s Rise of the Rest Seed Fund, gener8tor, GlassWall Syndicate, Bascom Ventures e Dao Foods con sede in Cina. Cultured Decadence utilizzerà i fondi per creare quella che a suo dire è la prima carne di astice coltivata in laboratorio in Nord America. Questo finanziamento segue il lavoro di Cultured Decadence nello sviluppo di nuove linee cellulari e nella riduzione del costo dei brodi di coltura cellulare. Le basi di coltura cellulare sono in genere uno degli elementi chiave che fanno aumentare il costo di un prodotto a base di carne coltivata.

L’astice potrebbe essere il primo cibo che Cultured Decadence sta ricreando in laboratorio, ma la società ha affermato che la sua tecnologia può essere applicata a una serie di prodotti analoghi, tra cui carpe, gamberetti e capesante. L’obiettivo è contribuire a ridurre il consumo di pesce. La pesca eccessiva, l’inquinamento degli oceani e le violazioni dei diritti umani sono solo alcuni dei problemi che affliggono l’industria, come buon ultimo sta mostrando il documentario Seaspiracy su Netflix.

Cultured Decadence affianca Shiok Meats, con sede a Singapore, nel tentativo di fornire carne di astice più sostenibile ai consumatori. Shiok ha presentato per la prima volta al mondo la sua carne di astice in un evento di degustazione su invito nel 2020. Altre recenti raccolte fondi nel settore del pesce coltivato ​​includono Avant Meats e BlueNalu.

[Fonte: The Spoon]