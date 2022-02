Augusta: Legambiente contro McDonald’s, “L’area è stata ceduta illegittimamente dal Comune”

Natura Sicula e Legambiente diffidano il Comune di Augusta, in Sicilia, per la cessione illegittima di un'area verde a McDonald's.

di Luca Venturino 16 Febbraio 2022

Natura Sicula e Legambiente uniscono le forze per schierarsi contro il Comune di Augusta, Sicilia, reo di aver concesso in maniera illegittima un’area verde a McDonald’s. Le organizzazioni sostengono che l’area in questione, che presto verrà cementificata, è classificata dal piano regolatore comunale come esclusa dalla realizzazione di attività commerciali che “non soddisfano un interesse pubblico ma un interesse lucrativo privato”.

Insomma, facile comprendere come dal punto di vista di Legambiente la cessione a una multinazionale che ha chiaramente intenzione di farne uso commerciale sia, a tutti gli effetti, illegittima. Le irregolarità, però, non finiscono qui: la concessione viola infatti le prerogative del Consiglio comunale a cui il Testo Unico degli Enti locali attribuisce esclusivamente “la competenza a deliberare, tra gli atti di indirizzo e programmazione, l’intenzione di alienare o cedere a privati i beni immobili comunali”; e l’amministrazione comunale non ha indetto alcuna gara ad evidenza pubblica per la scelta del privato a cui affidare il terreno.

La richiesta di Natura Sicula e Legambiente alla giunta comunale è dunque quella di revocare la concessione dell’area verde a McDonald’s, e di attivarsi per ripulirla e attrezzarla in modo che sia fruibile alla collettività per attività ludiche, sportive o sociali.