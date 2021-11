Australia, 200 locali offrono birre gratuite ai vaccinati

In uno Stato Australiano si è raggiunto il 90% della popolazione vaccinata, e per festeggiare i locali offriranno birre ai propri clienti.

di Luca Venturino 10 Novembre 2021

Il 90% della popolazione è stato vaccinato, le restrizioni sanitaria vengono allentate e nel Nuovo Galles del Sud, Australia, si festeggia: circa 200 locali dello Stato offriranno birre gratuite a tutti i clienti vaccinati. L’offerta durerà un solo giorno, e sarà possibile approfittarne scansionando il codice QR esposto nei locali partecipanti o scaricando l’apposito coupon online.

L’idea è nata dall’amministratore delegato del NSWClubs, Josh Landis, e da Andrew Fineran di Batch Brewing Co: “Volevamo assicurarci di non dover mai più sopportare un altro lockdown dovuto al covid”, spiega Landis. “Per farlo, avevamo bisogno che tutti si rimboccassero le maniche e si facessero vaccinare, e abbiamo pensato che offrire alle persone una birra gratis nel loro club locale fosse un grande incentivo!” A rigor del vero, il piano iniziale era quello di mettere pressione al governo del Nuovo Galles del Sud per allentare le restrizioni, ma è innegabile che dopo un paio di anni di austerità ogni occasione per festeggiare è buona.

Le nuove licenze per i cittadini dello stato del Nuovo Galles del Sud comprendono maggiore libertà nel visitare le famiglie e nel creare assembramenti, riapertura di discoteche e piscine coperte e un aumento della densità interna concessa, da una persona ogni quattro metri quadrati a una ogni due. Tutte ottime notizie, per carità, ma volete paragonarle alla birra gratis?