Australia, divora un pollo crudo in un centro commerciale: il video diventa virale

di Luca Venturino 28 Aprile 2023

Si tratta della più recente strategia per mettere su massa muscolare o di un semplice ma confuso omaggio alle nostre radici più ancestrali? A voi l’ardua sentenza – quel che è certo è che il nostro protagonista doveva avere una gran fame. Ci stiamo riferendo a quanto recentemente capitato nel centro commerciale Westfield Marion di Adelaide, Australia, dove un uomo è stato visto divorarsi a mani (e piedi, come vedremo) nude un pollo crudo mentre sostava in tutta tranquillità sulle scale mobili. La foto è stata pubblicata dalla pagina Instagram Shit Adelaide (una versione tutta australiana della nostrana Welcome to Favelas, si direbbe), ma ha rapidamente conquistato il cuore – nel bene e nel male – del popolo internettiano.

Australia, pollo crudo sulle scale mobili: il pasto dei campioni

Difficile dire cosa passasse per la testa del nostro uomo, dicevamo. Evidentemente vivere in un Paese dove ogni singolo animale può farti a pezzi o ucciderti tra indicibili sofferenze forgia delle menti radicalmente incomprensibili per noi comodi europei. Piedi nudi, canotta della Nike con slogan Just Do It! (preso alla lettera, in questo caso), cappellino bianco come una nevicata che se fossimo qui a esaminare un’opera d’arte potremmo quasi interpretarlo come simbolo dell’animo candido ma profondamente incompreso del nostro protagonista.

Gli amministratori della pagina hanno naturalmente provveduto a censurare il volto del nostro eroe – cosa sconosciuta dalle nostre parti -, perciò è difficile avanzare ipotesi sul suo effettivo stato d’animo; ma la postura relativamente rilassata ci fa pensare che in quegli attimi di famelica follia non ci fosse traccia di preoccupazione per il benessere del proprio sistema immunitario o per il giudizio sociale.

Nei commenti, ovviamente, il popolo internettiano ha fatto del suo meglio per interpretare quanto successo: “Che razza di selvaggio” ha commentato un utente. “Sta mangiando direttamente dal centro della coscia anziché cominciare da sinistra verso destra”. Molti utenti presentano sincera preoccupazione per lo stato di salute del nostro protagonista, ma fortunatamente il commento di un luminare della medicina aiuta a ristabilire l’ordine: “Non preoccupatevi, è talmente fatto che il pollo andrà a cuocersi mentre gli scende nello stomaco”.

Altri ancora, invece, tentano un’analisi più pratica e psicologica: “Questo king è così preso dalla sua produttività che non ha tempo di sedersi a mangiare, mettersi le scarpe o anche solo cucinare il suo cibo” scrive un utente. “Solo in pochi possono capire questo tipo di determinazione”. Un altro, invece, propone un’interpretazione diametralmente opposta: “Vuole farsi una settimana di ferie“.