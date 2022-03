Australia, ecco la ‘Polizia della Pinta’: controllerà il servizio di bar e pub

di Luca Venturino 24 Marzo 2022

I pub e i bar più furbetti dovranno fare attenzione: in Australia la cosiddetta ‘Polizia della Pinta‘ è pronta a entrare in azione per misurare e controllare i boccali serviti. Gli ispettori delle misurazioni commerciali del National Measurement Institute, infatti, prenderanno in esame la vendita di birra e alcolici di pub, club e ristoranti in tutto il Paese per una settimana intera.

Stando alle parole del ministro della scienza e della tecnologia, Melissa Price, gli ispettori testeranno le pratiche commerciali, l’accuratezza delle misurazioni e la conformità degli strumenti di misurazione dei locali, in modo da assicurarsi che i clienti ricevano ogni millilitro della pinta per cui hanno pagato; mentre chi fa la cresta andrà incontro a multe salatissime, che potrebbero arrivare fino a 222mila dollari. Le ispezioni, inoltre, sono utili per individuare malfunzionamenti o misurazioni imprecise nei distributori: durante l’ultimo blitz della ‘Polizia della Pinta’, risalente all’agosto 2019, sono state ritrovate irregolarità nel 30% dei casi.

“Per molte aziende sono stati due anni difficili” ha spiegato Miss Price ” Laddove le aziende si stanno ristabilendo dopo lunghi blocchi o disastri naturali, gli audit garantiranno che i loro strumenti sono ancora conformi”.