Australia, produttore di formaggio multato per la puzza che esce dal caseificio

Un'azienda che produce formaggio in Australiaè stata multata per la puzza di latte acido che esce dal caseificio e infastidisce i vicini.

di Dissapore 24 Maggio 2022

Un produttore di formaggio dello stato di Victoria, Australia, ha avuto una multa di 9000 dollari australiani, quasi 6000 euro, per la puzza di latte acido che usciva dagli stabilimenti e infastidiva il vicinato.

L’azienda Yarra Valley Dairy, nella città di Yering, è stata sanzionata con una multa dall’Autorità per la protezione dell’ambiente (EPA) per non aver rispettato un avviso che chiedeva di impedire all’odore di fuoriuscire dai locali. Il manager regionale metropolitano settentrionale dell’EPA, Jeremy Settle, ha affermato che l’odore era “irragionevole” e abbastanza forte da causare “disagio” nella comunità circostante.

“Dopo una contestazione del VCAT (Tribunale amministrativo e civile vittoriano) al nostro avviso originale emesso nel maggio 2021, abbiamo emesso un avviso modificato in ottobre, ma quando gli ufficiali dell’EPA sono arrivati ​​​​a dicembre per verificare la conformità, l’odore su St Huberts Road era abbastanza forte da causare disagio quando si è contro vento”, ha detto Settle.

Un caseificio non dovrebbe puzzare (odorare) di formaggio? In realtà l’EPA ha rilevato che la Yarra Valley Dairy non ha apportato i miglioramenti necessari al trattamento delle acque reflue per evitare che l’odore influisca sulle proprietà vicine.