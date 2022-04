Australia: supermercato viene accusato di razzismo, ma si tratta di un malinteso

In Australia un supermercato è stato accusato di razzismo quando, in realtà, si è trattato di un semplice malinteso.

di Luca Venturino 7 Aprile 2022

Cibo per cani, gatti e… asiatici? Dobbiamo ammetterlo, in effetti si tratta di una disposizione di prodotti piuttosto particolare: è quanto successo in Australia, in un supermercato della catena locale Coles, che per l’appunto ha collocato generi alimentari asiatici e cibo per animali domestici nello stesso corridoio. Quella che potrebbe essere una semplice disposizione temporanea, però, è stata immediatamente interpretata come razzismo dal popolo internettiano.

Il tutto ha avuto origine da un post su Reddit, dove un utente, evidentemente colpito dalla disposizione degli alimenti, ha condiviso uno scatto del cartello. La foto è diventata virale, e diversi commentatori hanno affermato che inserire articoli asiatici tra cibi adatti agli animali fosse un atto di razzismo. Altri utenti, invece, hanno esaminato meglio la foto e notato che in un corridoio adiacente c’è il riso con i prodotti per la pulizia e il deodorante per ambienti. “Probabilmente tra una settimana i layout cambieranno di nuovo, stanno facendo delle prove” ha ipotizzato un utente. “In realtà è una mossa intelligente: i clienti sono costretti a passare per più corridoi possibile”.

La maggior parte dei detective di Reddit, però, hanno concluso che il negozio stava probabilmente riorganizzando i propri prodotti e di conseguenza le scorte venivano temporaneamente sistemate in posizioni un po’ bizzarre. Il post, in ogni caso, è diventato così popolare che un portavoce della catena è dovuto intervenire concedendo alcune spiegazioni al Daily Mail. “Sebbene la segnaletica mostri cibo per animali domestici e cibo asiatico situati uno accanto all’altro, in realtà si trovano in sezioni molto separate” ha spiegato. “Analizzeremo la nostra segnaletica e cercheremo altri modi per consentire ai clienti di navigare facilmente nei nostri negozi e trovare i prodotti che stanno cercando”. Una risposta misurata, non c’è dubbio, ma dobbiamo ammettere che le ipotesi degli Sherlock Holmes dell’internet erano più appassionanti.