Autogrill: arriva l’app per prenotare gli acquisti per il take away

L’Autogrill si fa teconologico, con l’app che permette di preordinare i propri acquisti e ritirarli in modalità take away. Potere del Covid-19, che impone di pensare a soluzioni che riducano al minimo il contatto sociale e permettano ai consumatori di comprare in sicurezza.

L’app si chiama My Autogrill e, grazie alla geolocalizzazione, individua il punto vendita Autogrill più vicino e consente di comprare la propria Rustichella con Coca direttamente online, ritirandola poi sul posto e consumandola anche on the road. Autogrill sta sperimentando la sua nuova app nelle aree di Brianza Sud e San Giuliano Ovest e prevede di allargare il servizio in tutti i punti vendita italiani a partire da metà luglio. Oltre all’app, i clienti delle aree di servizio autostradali potranno anche fare la propria ordinazione sul posto, ma all’esterno del punto vendita. Basterà inquadrare il QR Code affisso in vetrina e ordinare online ciò che si desidera, per poi entrare solo a ritirarlo e rimanere all’interno dei locali chiusi il meno possibile.

“Il Covid-19 ci ha ridotto del 90% il traffico nei nostri punti vendita ma ci ha anche spinto a immaginare nuovi modelli di business, e uno di questo, ovviamente è stato il take away”, ha spiegato Andrea Cipolloni, amministratore delegato Europe di Autogrill, raccontando la genesi di questa nuova iniziativa tecnologica.

[Fonte: Horeca News]