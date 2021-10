Autogrill e Coca-Cola insieme per scovare talenti in azienda

Ambito commerciale e sostenibilità sono i due business case attorno ai quali ruota il progetto "Leaders on the move" di Autogrill e Coca-Cola.

di Marco Locatelli 6 Ottobre 2021

Prosegue la collaborazione tra Autogrill e Coca-Cola HBC Italia con il progetto “Leaders on the move” con il quale i due colossi intendono scovare e lanciare i nuovi talenti in azienda.

Il programma, dalla durata di un anno e cominciato il 30 settembre, è dedicato alla formazione dei dipendenti dei due colossi e ruota attorno a due business case: l’ambito commerciale e la sostenibilità.

Non si tratta di un corso “statico”: i partecipanti, infatti, faranno visita all’interno di aziende di successo del settore retail per approfondire le conoscenze e i trend legati al mercato, anche attraverso le testimonianze.

Gabriele Belsito, HRD Autogrill Europe & Italia, commenta così: “Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso con Coca-Cola HBC Italia e di dare il via, proprio nella sede di Autogrill, al programma Leaders on the Move, un’attività formativa pensata, progettata e implementata insieme a Coca-Cola nella convinzione che l’apprendimento avvenga proprio attraverso la contaminazione di idee e persone diverse. Il percorso formativo, che reputiamo di alto valore perché strutturato come un vero e proprio Executive MBA, è il frutto del lavoro congiunto di due funzioni risorse umane di due realtà differenti e questo lo rende un esempio unico nel suo genere. Con attività mirate e la partecipazione di professori e professionisti del settore, elementi che contribuiscono a rafforzare la crescita dei nostri talenti, sarà un ulteriore stimolo nel consolidare la nostra cultura aziendale, fondata sulla valorizzazione delle competenze di tutte le nostre risorse”.

Emiliano Maria Cappuccitti, HRD di Coca-Cola HBC Italia aggiunge: “Siamo impegnati da tempo in percorsi di accelerazione dedicati ai nostri talenti che manifestano il desiderio di crescere in azienda ricoprendo ruoli più complessi, grazie alla collaborazione con Autogrill e all’esperienza delle sue persone possiamo portare questo impegno al livello successivo. Leaders on the move ci permette infatti sia di offrire ai colleghi un’esperienza esclusiva in termini di sviluppo sia di accelerare sull’innovazione e proiettare l’azienda verso il futuro, partendo dai nostri talenti e lavorando a stretto contento con i nostri partner di business” .