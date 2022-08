Autogrill, ricavi in crescita (+78%) ma ancora lontani dai livelli pre-Covid

di Luca Venturino 2 Agosto 2022

I primi sei mesi del 2022 hanno portato ottimi affari al Gruppo Autogrill, anche se di fatto si è ancora lontani dai fasti dell’ormai lontano periodo precedente al Covid: stando a quanto emerso dal più recente rapporto semestrale del Gruppo, infatti, i ricavi del primo giro di boa dell’anno corrente sono cresciuti del 78% (equivalenti a più di 1,7 miliardi di euro), anche se di fatto rappresentano appena l’83% di quelli realizzati nella prima metà del 2019 – con una differenza netta di 37,4 milioni di euro. Ciononostante, il Gruppo può dirsi assolutamente soddisfatto della performance attuale: il cosiddetto free cash flow segna 103 milioni di euro ed è finalmente tornato in positivo dopo il rosso di -55,9 milioni di Euro registrato nel primo semestre dello scorso anno.

Insomma, risultati decisamente positivi che allontanano il fantasma del Covid e permettono di guardare al futuro con rinnovato ottimismo: sulla base del rapporto semestrale, infatti, Autogrill ha aggiornato la guidance per l’esercizio 2022 prevedendo ricavi per 3,8 miliardi di euro rispetto alla stima iniziale di 3,7, e spostando l’asticella del free chash flow sui 200 milioni rispetto a quella iniziale che la sistemava in un range tra i 160 e i 180 milioni.

“Grazie all’ottimo lavoro svolto su tutte le leve commerciali a nostra disposizione, in un contesto di generale ripresa del traffico, siamo stati in grado di registrare un’ottima performance in termini di ricavi e generazione di cassa in tutti i settori” ha commentato a tal proposito Gianmario Tondato Da Ruos, amministratore delegato del Gruppo. “In particolare in Nord America, che ha registrato nel primo semestre un aumento dell’80% dei ricavi e l’ebit sottostante più che raddoppiato”. Vi ricordiamo, infine, che di fatto Autogrill è stato recentemente acquistato dalla società svizzera Dufry con un accordo che prevede lo sviluppo di una nuova gamma di prodotti e servizi nell’ambito della ristorazione e del retail.