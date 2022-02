Autogrill: ricavi in crescita del +32,8% nel 2021

Ricavi in crescita del +32,8% per Autogrill nel corso del 2021: raggiunta quota 2,6 miliardi di euro. Ma gli obiettivi del 2024 rimangono sempre gli stessi.

di Manuela 17 Febbraio 2022

Buona performance di Autogrill per il 2021: i ricavi sono saliti del 32,8% raggiungendo quota 2,6 miliardi di euro (più precisamente 2.596,8 milioni di euro). Per darvi un’idea della crescita, nel 2020 Autogrill si era fermato a 1.983,7 milioni di euro.

I dati spiegano che il 74% dei punti vendita totali risultavano aperti al 31 dicembre 2021, con ricavi in crescita a dicembre 2021 del 112% rispetto al 2020. Questa performance è stata resa possibile da Nord America e Italia (+57,1% e +33,6%).

Rispetto a quanto previsto, i dati preliminari del 2021 sono stati in netto miglioramento:

Free Cash Flow che supera i 100 milioni di euro (la precedente guidance parlava di 35-50 milioni di euro)

indebitamento finanziario netto (escluse attività e passività per beni in leasing) a fine 2021 di 200 milioni di euro

liquidità (intesa come cassa e linee di credito) di oltre 1 miliardo di euro

L’azienda ha poi rivalutato al rialzo le attese per quanto riguarda la perdita netta underlying portandola a -110 milioni di euro (range precedente -170 e -150 milini). Idem dicasi per le attese per l’EBIT margin underlying, portato a -0,5% (range precedente -2,5 e -1,5%).

In questo contesto, gli obiettivi del 2024 rimangono sempre gli stessi: