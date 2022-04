Avanzi di Pasqua: Too Good To Go lancia un’iniziativa anti-spreco con AMPI

"Come una Pasqua" è il nome della nuova iniziativa di Too Good To Go volta a contrastare gli sprechi dei prodotti festivi.

di Luca Venturino 20 Aprile 2022

“Come una Pasqua” è il nome della nuova iniziativa targata Too Good To Go volta a contrastare lo spreco alimentare degli avanzi “sopravvissuti” alla Pasqua: uno strumento efficace utile ai piccoli commercianti così come alla GDO, che si propone di salvare circa una tonnellata di prodotti pasquali attraverso un box speciale disponibile dal 20 di aprile fino alla fine del mese o, alternativamente, fino all’esaurimento degli invenduti.

Lanciata in occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’iniziativa vede prendere parte anche l’Ampi, Accademia Maestri Pasticceri Italiani, forte dell’impegno in prima persona del neo presidente Salvatore De Riso; e coinvolgerà più di 200 esercizi commerciali distribuiti in tutta Italia ma con focus particolare su Milano, Napoli, Roma, Torino e Palermo. Le stime redatte da Too Good To Go rivelano che “Come una Pasqua”, oltre a salvare il cibo che altrimenti andrebbe sprecato, contribuirà anche a evitare l’emissione di 2,5 kg di CO2 per ogni box salvata, generando nel frattempo un risparmio di un terzo sul valore commerciale dei prodotti e sensibilizzando i consumatori all’argomento. Altro aspetto da non trascurare è il potenziale risparmio economico per le famiglie che, considerando il momento storico, è decisamente il benvenuto.

Riferendosi alla collaborazione con Too Good To Go, il presidente dell’Ampi Salvatore De Riso ha sottolineato come, nei Paesi più ricchi, i principali responsabili dello spreco alimentare “si collocano alla fine della filiera, nei negozi, nelle mense e nelle case”. In questo senso “aAnche noi come pasticceri possiamo dare un piccolo ma importante contributo per sensibilizzare il consumatore sull’importanza di non buttare cibo ancora buono. L’accordo di AMPI con Too Good To Go rappresenta un segno concreto”.