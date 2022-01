Avena dall’Est Europa spacciata per biologica: maxi sequestro a Torino

Denunciato il titolare di un mulino di Giaveno, provincia di Torino, per frode in commercio e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

di Marco Locatelli 27 Gennaio 2022

A fine gennaio, in provincia di Torino, maxi sequestro di avena falsamente certificata come biologica e proveniente dall’Est Europa.

Ad entrare in azione i Carabinieri del nucleo antisofisticazione sanità (Nas) di Torino che hanno denunciato il titolare di un mulino di Giaveno, provincia di Torino, per frode in commercio e detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.

780 tonnellate di cereale sequestrato dalle forze dell’ordine, custodito dal titolare del mulino all’interno di quattro sili e in circa 400 big-bags, per un valore economico totale di circa 4 milioni e 800 mila euro. Il tutto era conservato in due depositi non autorizzati in pessime condizioni igienico-sanitarie.

I Carabinieri hanno contestato al titolare l’aver spacciato (ed etichettato) 195 chili di prodotto come biologico, mentre in realtà non lo era e proveniva dall’Est Europa. Senza tra l’altro le indicazioni relative alla tracciabilità.