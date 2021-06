Avengers Campus, i fan vogliono portarsi a casa il cucchiaio gigante usato per servire i pasti

All’interno del Disney California Adventure pochi giorni fa ha aperto i battenti l’Avengers Campus, nuova area tematica dedicata ai super eroi dell’universo Marvel. Ma quello che più interessa a noi è che moltissimi fan – più che per i loro beniamini eroici – stanno impazzendo per il cucchiaio gigante usato come piatto per servire i pasti.

In molti, pensando si trattasse di un semplice souvenir, se lo sono anche portato a casa. Nello specifico, ad essere servito sul cucchiaio gigante è l’Impossible Spoonful, un piatto a base vegetale con una polpetta gigante e una più piccola sopra proposto dalla Pym Test Kytchen.

La verità – però – è che non si tratta di un souvenir, come qualsiasi altro piatto (in effetti). Vi verrebbe mai in mente di portarvi a casa il piatto dopo aver mangiato al ristorante o in pizzeria?

Non è la prima volta che i fan Disney si vogliono portare a casa qualcosa: quando è stato inaugurato lo Star Wars: Galaxy’s Edge alcuni ospiti hanno rubato le forchette dalla Docking Bay 7 Food & Cargo. Ma, anche in quel caso, non si trattava di souvenir. Molte sono state trovate persino su eBay e vendute a prezzi stratosferici.

Fonte: Insidethemagic.net